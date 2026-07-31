¡Las segundas degustaciones lo cambian todo! Un error puede definir el destino de los cocineros

Las segundas degustaciones marcaron un momento decisivo en la gala de MasterChef 24/7. Los chefs analizaron cada preparación con el máximo nivel de exigencia, conscientes de que un solo error puede cambiar por completo el destino de los cocineros. Quienes lograron convencer al jurado consiguieron subir al balcón y conservar su filipina blanca, mientras que los participantes que no alcanzaron el nivel esperado deberán seguir portando el delantal negro, quedando en riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo. La excelencia ya no es una opción, sino la única forma de mantenerse en la cocina más famosa de México.