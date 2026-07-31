¡Todos con delantal negro! Comienza la etapa más exigente de MasterChef 24/7

La competencia entra en una nueva etapa en MasterChef 24/7 con una gala que promete llevar a los cocineros al límite. Los 12 mejores de la temporada dejan de lado la filipina blanca para portar el delantal negro, símbolo de que nadie tiene asegurado su lugar en la cocina más famosa de México. A partir de este momento, cada reto pondrá a prueba su técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión, en una noche donde solo los mejores demostrarán que merecen seguir en la lucha por el título.