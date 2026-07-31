¡Un segundo reto pone a prueba la precisión! Seguir la receta será la clave para subir al balcón

La competencia continúa en MasterChef 24/7 con un segundo reto que exige máxima concentración y precisión. Los cocineros deberán seguir al pie de la letra la receta presentada por el chef invitado, demostrando que pueden ejecutar cada paso con técnica y exactitud. En esta prueba no habrá espacio para improvisaciones, ya que cualquier error podría alejarlos de su objetivo. Solo quienes logren convencer a los chefs con una ejecución impecable podrán subir al balcón, conservar su filipina blanca y asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.