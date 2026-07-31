¡Un segundo reto pone a prueba la precisión! Seguir la receta será la clave para subir al balcón
Los cocineros enfrentan un desafío de alta exigencia donde deberán replicar al pie de la letra la receta del chef invitado para asegurar su lugar.
La competencia continúa en MasterChef 24/7 con un segundo reto que exige máxima concentración y precisión. Los cocineros deberán seguir al pie de la letra la receta presentada por el chef invitado, demostrando que pueden ejecutar cada paso con técnica y exactitud. En esta prueba no habrá espacio para improvisaciones, ya que cualquier error podría alejarlos de su objetivo. Solo quienes logren convencer a los chefs con una ejecución impecable podrán subir al balcón, conservar su filipina blanca y asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México.