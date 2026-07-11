Cómo hacer un huevo pochado, el platillo que llevo al límite a los cocineros de MasterChef 24/7

Un huevo pochado puede transformar cualquier desayuno sencillo en uno extraordinario y con sabor exquisito. Sin embargo, tiene que hacerse con muchísimo cuidado para obtener la consistencia y texturas deseadas, ya que hay que cuidar la temperatura del agua, poner la cantidad exacta de vinagre y respetar los tiempos de cocción, una tarea que hizo que los cocineros de MasterChef 24/7 se esmeraran en dar los mejores resultados aún con muy poco margen para lograrlo.

Ingredientes para hacer un huevo pochado al estilo MasterChef 24/7

1 huevo fresco

1 litro de agua

1 cucharada de vinagre blanco

Sal y pimienta al gusto

Una olla de buen tamaño

Cuchara ranurada (los utensilios también son muy importantes en las preparaciones de huevos pochados porque ayudan a manipular los productos de manera correcta)

Igual que en MasterChef 24/7: el paso a paso para un huevo pochado en su punto

Poner a calentar el agua hasta que se formen pequeñas burbujas. Es importante que no hierva con demasiada intensidad para no interferir con los tiempos de cocción.



Una vez que el agua esté lista, añadir el vinagre, que es el que ayuda a que la clara de los huevos pochados "coagulen" , es decir, que se forme la capa sobre la yema.



, es decir, que se forme la capa sobre la yema. Rompe el huevo en un recipiente pequeño. Toma una cuchara y forma una especie de remolino en el agua ya caliente e incorpora ahí el huevo para que la clara se envuelva de manera uniforme.



Cocina durante tres o cuatro minutos para que la yema quede líquida y la clara adquiera una cocción uniforme.



Retira el huevo con la cuchara ranurada y ponlo sobre papel absorbente para eliminar el exceso de agua y que no interfiera al momento del emplatado. Los tiempos de cocción son muy importantes en los huevos pochados|Canva

¿Cuál es el origen del huevo pochado?

Los huevos pochados que pusieron a prueba a los participantes de MasterChef 24/7 tienen raíces en la cocina francesa y su nombre proviene de la palabra "pochier", que significa "encerrar" y hace referencia a la textura con la que la clara parece envolver a la yema, según un artículo de Historical Italian Cooking. No es una técnica nueva, sino que tendría registros desde el siglo XIV y ha ido transformándose para mantenerse entre las opciones preferidas para un desayuno exquisito.