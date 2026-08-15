La receta para preparar el pastel de chocolate y avena de MasterChef 24/7 en 10 minutos

Cuando el reloj presiona y los antojos dulces exigen soluciones inmediatas, las recetas veloces se convierten en las mejores aliadas de las estaciones de trabajo en MasterChef 24/7.

Por lo anterior, dominar la repostería exprés no implica sacrificar textura ni sabor; con los ingredientes adecuados y una técnica sencilla, es posible lograr un postre esponjoso y reconfortante en cuestión de minutos.

Inspirados en los retos culinarios de la cocina más famosa de México , te compartimos el paso a paso para preparar un pastel individual de chocolate sin complicaciones y utilizando únicamente el microondas.

Receta para preparar pastel de chocolate con avena en 10 minutos

La magia de esta receta radica en la practicidad de sus componentes, los cuales probablemente ya tienes guardados en la alacena. Para armar este postre rápido necesitarás:

8 galletas de chocolate tipo sandwich (estilo Oreo)

¼ de taza de leche

Crema de avellana al gusto (para untar o decorar)

Paso a paso para preparar pastel de chocolate con avena

El procedimiento destaca por su sencillez y rapidez, requiriendo menos de 10 minutos desde el preparado inicial hasta el primer bocado:

En un bowl apto para microondas, agrega y troza con las manos 6 galletas de chocolate tipo sandwich. A continuación, vierte el cuarto de taza de leche y mezcla bien hasta integrar los elementos y deshacer los pedazos de galleta de forma homogénea.

Introduce el tazón al horno de microondas y calienta a máxima potencia durante exactamente 1 minuto. Este breve golpe de calor permitirá que la masa crezca y adquiera la consistencia suave y húmeda caracterísitca de un pastel tradicional.

Retira el recipiente del microondas con cuidado. Unta una capa generosa de crema de avellana sobre la superficie tibia y finaliza añadiendo las 2 galletas restantes troceadas como topping crujiente para generar un contraste de texturas.

Con estos tres sencillos pasos tienes listo un pastel cremoso, perfecto para salir de un apuro repostero y disfrutar al instante con el auténtico sello práctico de la cocina más famosa de México.