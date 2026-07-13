Lista completa de todos los ELIMINADOS de MasterChef 24/7

Desde el estreno de MasterChef 24/7 el pasado 17 de mayo, se han vivido semanas de exigencias, retos, críticas, diferencias y convivencias, sin embargo, no todos los participantes que iniciaron este reality culinario que por primera vez experimenta un 24/7 han permanecido, por lo que esta vez te hacemos un reencuentro de los cocineros que han dejado la cocina más famosa de México.

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Cabe recordar que en este reality iniciaron 22 personas, sin embargo, durante estos casi dos meses, varios han ido abandonando semana a semana MasterChef 24/7, ya sea por que no han demostrado un platillo que conquiste el paladar de los Chefs o por cuestiones de salud.

A continuación te presentamos los nombres de los participantes que han dejado la cocina más famosa de México.

¿Quiénes han sido los ELIMINADOS de MasterChef 24/7?

Javier “La Chuleta Metalera” : Fue el primer participante en abandonar la cocina.

: Fue el primer participante en abandonar la cocina. Nash: Se colocó como la segunda eliminada

Se colocó como la segunda eliminada Arturo : Fue el tercer eliminado de la noche del pasado 7 de junio

: Fue el tercer eliminado de la noche del pasado 7 de junio Lula : También se sumó como la tercera eliminada de MasterChef 24/7, ya que ese domingo se vivió una Gala de Eliminación doble.

: También se sumó como la tercera eliminada de MasterChef 24/7, ya que ese domingo se vivió una Gala de Eliminación doble. Ricardo : Fue de los participantes que empezaba a demostrar un crecimiento, sin embargo, en la cuarta semana se convirtió en el quinto eliminado.

: Fue de los participantes que empezaba a demostrar un crecimiento, sin embargo, en la cuarta semana se convirtió en el quinto eliminado. María: Fue otra participante que se despidió de la cocina más famosa de México, sin embargo, su baja fue por problemas de salud.

Fue otra participante que se despidió de la cocina más famosa de México, sin embargo, su baja fue por problemas de salud. Pablo : Fue otro de los participantes que abandonó el reality culinario y dejó un gran vacío entre sus compañeros, principalmente en Daniela Parra.

: Fue otro de los participantes que abandonó el reality culinario y dejó un gran vacío entre sus compañeros, principalmente en Daniela Parra. Ismael “El perro del mal” : Fue un participante que entró junto con Nora en la nueva etapa de MasterChef 24/7, sin embargo, solo pudo permanecer una semana.

: Fue un participante que entró junto con Nora en la nueva etapa de MasterChef 24/7, sin embargo, solo pudo permanecer una semana. Diego: Fue el participante que dejó MasterChef 24/7 el pasado 5 de julio.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:30 pm.