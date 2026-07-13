Lista completa de todos los ELIMINADOS de MasterChef 24/7
Varios participantes llegaron con un sueño en común al ser parte de MasterChef 24/7, sin embargo, en el camino se han quedado varios de ellos.
Desde el estreno de MasterChef 24/7 el pasado 17 de mayo, se han vivido semanas de exigencias, retos, críticas, diferencias y convivencias, sin embargo, no todos los participantes que iniciaron este reality culinario que por primera vez experimenta un 24/7 han permanecido, por lo que esta vez te hacemos un reencuentro de los cocineros que han dejado la cocina más famosa de México.
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Cabe recordar que en este reality iniciaron 22 personas, sin embargo, durante estos casi dos meses, varios han ido abandonando semana a semana MasterChef 24/7, ya sea por que no han demostrado un platillo que conquiste el paladar de los Chefs o por cuestiones de salud.
A continuación te presentamos los nombres de los participantes que han dejado la cocina más famosa de México.
¿Quiénes han sido los ELIMINADOS de MasterChef 24/7?
- Javier “La Chuleta Metalera”: Fue el primer participante en abandonar la cocina.
- Nash: Se colocó como la segunda eliminada
- Arturo: Fue el tercer eliminado de la noche del pasado 7 de junio
- Lula: También se sumó como la tercera eliminada de MasterChef 24/7, ya que ese domingo se vivió una Gala de Eliminación doble.
- Ricardo: Fue de los participantes que empezaba a demostrar un crecimiento, sin embargo, en la cuarta semana se convirtió en el quinto eliminado.
- María: Fue otra participante que se despidió de la cocina más famosa de México, sin embargo, su baja fue por problemas de salud.
- Pablo: Fue otro de los participantes que abandonó el reality culinario y dejó un gran vacío entre sus compañeros, principalmente en Daniela Parra.
- Ismael “El perro del mal”: Fue un participante que entró junto con Nora en la nueva etapa de MasterChef 24/7, sin embargo, solo pudo permanecer una semana.
- Diego: Fue el participante que dejó MasterChef 24/7 el pasado 5 de julio.
¿Dónde ver MasterChef 24/7?
Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:30 pm.
Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aquí o la app de Tv Azteca en Vivo, por otro lado también puedes seguir la transmisión del 24/7, preshow y postshow a través de streaming: Disney+, aquí puedes acceder al feed directo de las cámaras de la casa, dormitorios y la cocina.