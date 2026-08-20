“Cuando dice que quiere algo lo logra": Así se expresó Carmen de este cocinero de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta tarde previo al jueves de delantales negros, los cocineros tuvieron una dinámica encabezada por la Chef Isabel Carvajal, en donde Carmen, con su estilo característico, describió a Julio como un hombre que siempre consigue lo que quiere, cualidad que sin duda lo ha ayudado a llegar hasta la receta final de esta temporada de la cocina más famosa de México.