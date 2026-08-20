“Terrorífica": Lancer se sincera sobre la convivencia con algunos cocineros en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Al terminar la clase especial sobre baterías de cocina, los cocineros fueron cuestionados acerca de su avance y su experiencia en MasterChef 24/7. Al respecto, Lancer se sinceró y explicó que depende de la persona que seas, pero en general la convivencia puede ser buena o “terrorífica”. Así, el cocinero calificó su relación con algunos de sus compañeros, pero ¿de quién hablará?