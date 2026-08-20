Cuencos y visualización en MasterChef 24/7: así comenzó la master class sobre baterías de cocina

Previo a la gala de delantales negros en MasterChef 24/7, en la que será eliminado un cocinero, los concursantes tuvieron una master class sobre baterías de cocina que comenzó de una forma muy especial. Uno de los Chefs encargados de impartir la lección les hizo una visualización a los participantes, acompañada del mistisimo de los cuencos tibetanos, que son instrumentos musicales antiguos con forma de tazón originarios de la región del Himalaya.