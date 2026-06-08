Daniela ya NO aguanta a uno de los cocineros en MasterChef 24/7 y cuenta todo de su desagrado (VIDEO)
En una reveladora plática con Pablo, Daniela reveló que cada vez se le hace más difícil convivir con uno de sus compañeros, pues hace cosas que no le gustan.
Ya empezó la semana 4 en MasterChef 24/7 y los cocineros no solo tienen que mejorar con sus recetas, sino que también deben sobrellevar la convivencia con todo y sus dificultades. Sin embargo, para Daniela esto ya no está siendo tan sencillo, todo porque uno de sus compañeros hace cosas que le resultan demasiado molestas de soportar y ya no está dispuesta a seguir dejándolo pasar.