Daniela ya NO aguanta a uno de los cocineros en MasterChef 24/7 y cuenta todo de su desagrado (VIDEO)

Ya empezó la semana 4 en MasterChef 24/7 y los cocineros no solo tienen que mejorar con sus recetas, sino que también deben sobrellevar la convivencia con todo y sus dificultades. Sin embargo, para Daniela esto ya no está siendo tan sencillo, todo porque uno de sus compañeros hace cosas que le resultan demasiado molestas de soportar y ya no está dispuesta a seguir dejándolo pasar.