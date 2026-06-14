“No sean cochinos": Diego se pone serio con los participantes de MasterChef 24/7 y les pide que mejoren sus hábitos

El tema de la limpieza en MasterChef 24/7 se ha vuelto un problema para los participantes y hasta ha ocasionado varios pleitos. Y ahora que por fin están encontrando el equilibrio para no tener problemas, Diego aprovechó la fiesta de Claudia para pedirle a sus compañeros que ya no sean tan desordenados y les recordó que este es un buen regalo para que todos se sientan cómodos.