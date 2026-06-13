Así le cantaron las mañanitas a Claudia en MasterChef 24/7: los cocineros terminaron peleando por el pastel (VIDEO)

Luego de que vieron a Claudia un poco bajoneada por pasar una fecha tan especial alejada de sus hijos, los cocineros de MasterChef 24/7 se organizaron para hacerle una fiesta y hasta le consiguieron un pastel. Sin embargo, lo que nadie vio venir es que terminarían discutiendo por querer repetir rebanadas de pastel y la festejada tuvo que poner orden para que todos alcanzaran.