“Me desespera": Ramahá revela que hay una cocinera de MasterChef 24/7 que no le cae muy bien, ¡y no es Carmen!

La convivencia no ha sido nada fácil para los participantes de MasterChef 24/7 y esto se ha reflejado en los conflictos que han tenido. Y uno de los que no se queda callado cuando algo no le parece, es Ramahá, quien tuvo una reveladora plática con Pablo y le confesó que Claudia no le cae tan bien por más que lo intenta. Sobre sus razones, el artesano yucateco explicó que le desgasta que su compañera llore a la menor provocación y prefiere mantenerse al margen.