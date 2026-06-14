Ixdit tiene DUDAS de sus sentimientos por Emmanuel y hace sorpresiva confesión en MasterChef 24/7: “Lo quiero, pero...”

Antes de que existiera en “Lanchell”, Ixdit y Emmanuel fueron el primer shippeo de MasterChef 24/7 y todos los cocineros se dieron cuenta pronto del interés que existía entre ambos. No obstante, todo parece indicar que las cosas no van tan bien como esperaban, pues Ixdit sigue sin estar segura de qué es lo que pasa con Emmanuel, ya que siente gran cariño pero no sabe si realmente le gusta.