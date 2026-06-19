Antrax está dispuesto a darlo todo por Jazmín en MasterChef 24/7 y confiesa la emotiva promesa que le hizo (VIDEO)
Pese a que es muy reservado con el resto de sus compañeros, Antrax le tiene mucho cariño a Jazmín y reconoció que tiene un plan para no afectar a su amiga.
La amistad entre Antrax y Jazmín es una de las más bonitas dentro del Mundo MasterChef 24/7, pues desde el primer momento tuvieron una gran conexión y se han vuelto inseparables. Es por esto que el streamer tiene muy claro que prefiere salir antes que quedarse sin esta compañía, por lo que Ángel le confesó a Ixdit que ha pensado en la posibilidad de autosabotearse con tal de proteger a Jaz en los domingos de eliminación.