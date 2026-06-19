Daniela reacciona a sus errores en MasterChef 24/7 y hace una importante advertencia: “No importa”

Los últimos días no han sido nada sencillos para Daniela en MasterChef 24/7, pues lleva una mala racha de recetas incompletas y preparaciones que no cumplieron con las exigencias de los jueces. Tan solo en la semana 5, la cocinera no pudo entregar a tiempo un platillo y sirvió a medias un taco, errores que le valieron ser una de las primeras portadoras del delantal negro.

En consecuencia, la joven tendrá que enfrentarse a sus compañeros el domingo de eliminación el próximo 21 de junio y deberá demostrar que sí tiene las habilidades requeridas para seguir en la cocina más famosa de México. Así que por toda esta presión y tras una honesta charla con Claudia, Dani Parra llegó a la conclusión de que tiene que cambiar su estrategia en MasterChef 24/7 y mejorar en todos los aspectos.

Así lo contó a las cámaras mientras se alistaba para las clases, momento en el que confesó que ella misma sabe que su rendimiento está dejando mucho que desear, pero aseguró que aunque su ánimo esté decaído, está decidida a transformarse. "No importa lo que pasó, eso ya fue, ahora sí tengo que cambiar el chip. Y aunque sí me sienta así, voy a seguir y voy a sonreír, porque Clau también ya me dijo que no estoy sonriendo y eso no puede ser", detalló.

¿Por qué Daniela se ganó el delantal negro en MasterChef 24/7? La falla que los jueces NO le perdonaron

Las cosas empeoraron para Daniela desde el martes, cuando no le dio tiempo de terminar una receta con oreja y los chefs la descalificaron en el reto por la capitanía. Al día siguiente, hizo equipo con Flor y aunque su equipo ganó, no fue elegida para subir al balcón, por lo que tuvo que ir a las pruebas de delantales negros.

En esta dinámica, Diego la puso en el grupo de los participantes que tendrían que usar 13 ingredientes, lo que desató sospechas de que pudo tratarse de un sabotaje. Y aunque esta vez dijo estar decidida a tener un buen desempeño, Daniela Parra quedó en riesgo de eliminación en MasterChef 24/7 porque otra vez entregó un platillo incompleto y cuyo sabor no fue del agrado de los jueces, por lo que la castigaron por no seguir las reglas de esta actividad.