El Chef Diego Niño se pone exigente con los cocineros de MasterChef 24/7 y los regaña por sus malas tareas (VIDEO)

Ahora que los cocineros de MasterChef 24/7 están en una nueva etapa donde las exigencias serán todavía más fuertes que al inicio, tienen que cumplir con absolutamente todas las tareas que les pongan los jueces y profesores. Es por esto que al Chef Diego Niño no le gustó darse cuenta de que hubo participantes que entregaron proyectos incompletos, por lo que les recomendó enfocarse y dejar de desperdiciar el tiempo en cosas que no benefician en nada su formación en la cocina.