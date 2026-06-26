Lancer se queja de los trastes sucios en MasterChef 24/7 y comparte un llamativo tutorial para lavarlos (VIDEO)

La limpieza sigue siendo un problema en la convivencia de MasterChef 24/7. Y es que a pesar de que ya hasta hay una “Patrulla de Platos Limpios”, la organización no es la mejor y los trastes sucios son la constante en la cocina más famosa de México. Para muestra, el curioso momento que vivió Lancer cuando se tuvo que poner a lavar cucharas para poder desayunar, a pesar de que la brigada de limpieza supuestamente ya había hecho esta tarea.