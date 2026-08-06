Conoce más de Luis Rivas, el experto parrillero que fue invitado a la batalla por equipos de MasterChef 24/7

La batalla por equipos de MasterChef 24/7 de este miércoles 5 de agosto definirá el rumbo de la recta final de la competencia culinaria de cara al siguiente domingo de eliminación, por lo que la cocina más poderosa de México contó con la presencia de un invitado de lujo que ayudará a elegir al grupo ganador de esta noche. ¿Quién engalanó la competencia de esta noche? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que Claudia Lizaldi revelara que Flor consiguió el mayor número de votos del público, la cocinera se convirtió en la tercera capitana de la batalla, por lo que se unió a Ixdit y Ramahá en el reto express para definir los menús y a los integrantes de su equipos, el cual consistía en llenar con cerveza la mayor cantidad de vasos que estaban en una torre. Tras los dos minutos de duración del desafío, la Chef Zahie Téllez contó los vasos de los tres cocineros y determinó que Flor había sido la ganadora.

La participante votada por el público eligió el menú rojo (asado de res) y se valió de la ayuda de Julio, Luis y Antrax, mientras que Ramahá escogió el menú amarillo (asado de cerdo) con Daniela, Michelle y Claudia como compañeras, por lo que Ixdit se quedó con el menú azul (asado de pescado) y cocinó solamente con Carmen y Lancer.

¿Quién es el Chef Luis Rivas?

Luis Rivas, quien acompañó esta noche a los tres Chefs, volvió a la cocina más poderosa de México luego de haberle impartido una clase personalizada este mismo día a Ixdit, quien ganó la ventaja en la gala de beneficios y castigos de ayer por haber preparado el mejor platillo de la noche.

El Chef que tiene 19,2 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y de acuerdo con Apple Podcasts, es el fundador de RIVS Smoke & Grill, quien ha conseguido reconocimiento internacional por fusionar la barbacoa estilo Texas con sabores mexicanos.

Cabe señalar que RIVS Smoke & Grill está ubicado en Linares, Nuevo León y ofrece distintos tipos de carnes, como Brisket, BBQ Ribs y Pulled Pork, complementos como Mac & Cheese y Cream Corn y diferentes variedades de hamburguesas.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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