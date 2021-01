La galleta gigante: Un reto superado por muy pocos participantes en la cocina de MasterChef.

Para el reto de la galleta gigante en MasterChef, los participantes de la cocina más famosa de México tenían la misión de preparar una de 35 centimetros de diámetro con grageas de chocolate M&M’S en tan solo 60 minutos.

Las propuestas fueron variadas, algunos quisieron darle un toque mexicano hasta con un poquito de picante, otros le agregaron chocolate para tener un color oscuro, entre otras ideas, pero no todas logradas con éxito.

Meche presentó lo que ella llamó “un intento de polvorón de naranja” que de acuerdo con los jueces, le faltó cocción y textura de una galleta, así que no obtuvo críticas positivas a su propuesta culinaria.

Osvaldo cocinó una galleta con errores técnicos que tenía una apariencia agrietada, una textura chiclosa y no agradó a los chefs porque solo sabía a “azúcar” y no ofrecía un sabor particular.

José Luis preparó lo que los jueces le llamaron un “pizzalleta” con un buen sabor, pero que en la parte central estaba floja y eso le restó puntos a su propuesta culinaria.

Adriana preparó una galleta que no se coció de manera uniforme y se le quedó estancada la grasa en un solo lugar, así que resultó ser un desorden total en la preparación.

David cocinó una galleta con la textura correcta con sabor a canela, con polvito de chiles y los colores con una buena estética, tanto que hasta Anette Michel la probó y elogió a más no poder.

Erubiel presentó una “galletluda” de chocolate con la que dijo haberse divertido mucho y que pareció más una oblea que una galleta.

