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Final Masterchef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de HOY domingo 30 de junio de 2026; eliminados finales gratis, en directo y por internet

Hoy la cocina más famosa de México cerrará sus puertas y antes de hacerlo conoceremos al cocinero que se llevará los dos millones de pesos y se convertirá en un Maestro del Fuego.

Votaciones en MasterChef 24/7 para elegir cocinero para el Pin del Chef este lunes 01 de junio

Escrito por: Dulce Olvera

Esta noche la cocina más famosa de México esta a punto de conocer al gran ganador de esta temporada y quien se llevará el anhelado premio de dos millones de pesos y el trofeo: Hoy los Chefs Zahie Téllez, Alfonso "Poncho" Cadena y Adrián Herrera tendrán que deliberar quién es logró cocinar con la mejor técnica, sabor y emplatado.

Gran Final MasterChef 24/7
MasterChef 24/7 conocerá al gran ganador de esta temporada quién logrará coronarse esta noche: ¡Lancer, Flor. Claudio o Ixdit?

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Eliminación de MasterChef 24/7 Chef Zahie Téllez Chef Adrián Herrera Chef Poncho Cadena Claudia Lizaldi

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