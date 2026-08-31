Final Masterchef 24/7: Ver EN VIVO y ONLINE la transmisión de HOY domingo 30 de junio de 2026; eliminados finales gratis, en directo y por internet

Esta noche la cocina más famosa de México esta a punto de conocer al gran ganador de esta temporada y quien se llevará el anhelado premio de dos millones de pesos y el trofeo: Hoy los Chefs Zahie Téllez, Alfonso "Poncho" Cadena y Adrián Herrera tendrán que deliberar quién es logró cocinar con la mejor técnica, sabor y emplatado.

Gran Final MasterChef 24/7 MasterChef 24/7 conocerá al gran ganador de esta temporada quién logrará coronarse esta noche: ¡Lancer, Flor. Claudio o Ixdit?