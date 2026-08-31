Qué es lo primero que debes comer en la mañana para vivir más de 100 años

Para poder tener una vida saludable, y gozar de muchos años, es fundamental tener en mente ciertos hábitos que no sean para nada perjudiciales, y que se basan principalmente en realizar actividad física, como así también en una buena alimentación. Y uno de los momentos más importantes es el desayuno, por lo que lo que consumamos en la mañana será clave y en este caso, los expertos en nutrición compartieron cuál es el mejor alimento que te permitirá vivir hasta 100 años.

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En algunas partes del mundo, muchas personas tienen la particularidad de tener una larga longevidad, y que esto se debe principalmente a diversos factores, como una buena alimentación, hábitos totalmente sanos como no consumir bebidas alcohólicas o fumar; y también realizar actividad física. De acuerdo a algunos estudios, hay quienes han superado la barrera de los 100 años en algunas ciudades de Japón, Italia, Costa Rica y Estados Unidos.

Hay quienes tienen como objetivo tener una larga longevidad, pero para esto, se debe seguir ciertos hábitos que contribuirán a una vida sana y saludable; y que para lograr esto, hay que ser constante. Además, lo que consumamos en la mañana puede ayudar a tener suficiente energía. Es por este motivo que un nutricionista experto explicó cuál es el alimento con el que hay que comenzar el desayuno y poder vivir 100 años.

Qué es lo primero que debemos comer para vivir 100 años

De acuerdo a una entrevista brindada a la BBC, el nutricionista Dan Buettner, explicó que el mejor alimento para comenzar en las mañanas y tener una larga longevidad es que se basa principalmente en alimentos vegetales y poco procesados; entre los que se encuentran ingredientes como porotos, verduras, cereales integrales, tubérculos y frutos secos.

Cuáles son los beneficios de esta dieta

Entre los beneficios que tienen estos alimentos es que contienen mucha fibra y que lo encontramos en ingredientes como la avena, frutas, legumbres. Además, el especialista explicó que las dietas basadas en frutas, verduras se han asociado con beneficios cardiovasculares y a contribuir a una buena salud a largo plazo.