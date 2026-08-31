¿Quién es el gran ganador de MasterChef 24/7?
Luego de casi cuatro meses de abrir las puertas MassterChef 24/7 conocerá al gran ganadort de esta temporada
Luego de casi cuatro meses la cocina más famosa de México conocerá al gran ganador de esta temporada y para saberlo los cuatro finalistas tendrán que demostrar en esta gala por qué llegaron a estas estancias de la competencia.
Tras conocer a 25 cocineros que llegaron con la ilusión de coronarse esta noche del 30 de agosto solo Lancer, Claudia, Flor e Ixdit lograron ser los cuatro finalistas que deberán conquistar el paladar de la máxima autoridad culinaria compuesta por los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena y evitar hasta el más mínimo error si desea llevarse el Gran Premio el cuál consta de 2 millones de pesos y el trofeo de esta temporada.
Como lo mencionamos anteriormente en esta última gala de domingo tanto los Chefs como nuestra querida conductora Claudia Lizaldi darán a conocer el nombre del Gran Ganador que no solo deja de ser un cocinero o participante sino que también gana el título como Maestro del Fuego.
¿Quién es el ganador de MasterChef 24/7?
MasterChef 24/7 tuvo en México la primera edición de convertirse en un formato 24/7 donde los cocineros fueron observados por el público constantemente incluso veían sus clases de cocina, convivencia y hasta regaños, tras estos momentos solo uno de los cuatro finalistas logrará coronarse esta noche y antes de empezar con la competencia hasta el momento: Flor, Lancer, Ixdir y Claudia pueden convertirse en el GRAN GANADOR.
¿Dónde ver la Gran Final de MasterChef 24/7?
Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo este último día donde se conocerá al gran ganador puedes seguirlo a través de la programación de Azteca Uno la cual dará inicio este domingo 30 de agosto a las 8:00 pm. Asimismo, puedes seguir el sitio web de Azteca Uno dando click aquí o la app de Tv Azteca en Vivo.
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