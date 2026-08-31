Cómo reutilizar el agua de cocción de las legumbres: es un tesoro

Las legumbres son un grupo de alimentos básicos que provienen de las semillas secas de las plantas de la familia de las leguminosas y entre los más comunes se encuentran las lentejas, los garbanzos, las habas, las alubias y los guisantes. Son utilizadas con muchos fines, especialmente en el mundo de la cocina debido a que tienen una gran cantidad de beneficios, y que por lo general se hierven. El error que cometen muchas personas es deshacerse del agua de cocción, pero estamos cometiendo un grave error porque la podemos usar debido a que es un tesoro, según especialistas.

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Por otro lado, debemos decir que las legumbres, desde el punto de vista botánico poseen la capacidad única de fijar nitrógeno en el suelo a través de la relación simbiótica con sus bacterias específicas. Además, se compone de diversos tipos, donde se usan mucho en el ámbito culinario, como es el caso de las lentejas, los garbanzos, o los guisantes.

Beneficios de las legumbres

En cuanto a los beneficios que tienen las legumbres, hay que decir que son perfectas para las personas que padecen diabetes, pueden disminuir el riesgo de cardiopatías coronarias; son buenas fuentes de vitaminas, tienen un alto contenido en hierro, entre otros. Para poder consumirlas, se suelen hervir en una olla y luego esa agua se suele tirar, pero estamos cometiendo un grave error.

Cómo reutilizar el agua de cocción de las legumbres

El motivo por el cual nunca hay que tirar el agua de cocción de las legumbres es porque está repleto de sabor, almidones y nutrientes; y cuando se concentra en los garbanzos se forma lo que se conoce como aquafaba, un ingrediente que es capaz de reemplazar a la clara de huevo y durante la cocción lenta de las legumbres en un recipiente amplio con ingredientes aromáticos, formarán un caldo sedoso y aromático.

Esto ocurre principalmente porque las legumbres contienen una gran cantidad de almidón en el interior y que al someterse al calor del agua del hirviendo; los gránulos se hidratan y se hincharán hasta romperse la estructura. Por eso, es que es aconsejable tenerlo como un ingrediente más y que sirve como complemento del caldo de verduras en sopas, potajes y guisos.