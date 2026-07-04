“Solo yo entenderé la razón cuando me vaya": Luis platica con Ramahá acerca de su desempeño en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero se sinceró y explicó que sus batallas no han sido sencillas en MasterChef 24/7.
Luis se sinceró con Ramahá sobre su dura experiencia en MasterChef 24/7, confesando que sus batallas en la cocina no han sido nada sencillas. Con la presión al límite, el cocinero abrió su corazón y dejó una frase contundente que refleja su sentir actual en la competencia: “Solo yo entenderé la razón cuando me vaya”.