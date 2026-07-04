“Le voy a hacer un postre": Ramahá cuenta qué hará saliendo de MasterChef 24/7 con este cocinero (VIDEO)

Ramahá y Luis aprovecharon el tiempo libre este sábado y reflexionaron acerca de sus planes para cuando salgan de MasterChef 24/7. Ramahá aseguró que lo primero que hará será regresar a Yucatán y ver a su familia, ponerse al día con las cuentas y, si el plan sigue en pie, verá a Antrax para hacerle un postre para su restaurante.