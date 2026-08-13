“Están sincronizadas": La razón por la que Daniela y Flor están más unidas que nunca en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de pasar varios meses compartiendo el mismo espacio en el Mundo MasterChef 24/7, hay una situación que Carmen no dejó pasar desapercibida, pues Daniela le contó que le llegó su periodo, y la cocinera aseguró que a Flor también, por lo que aseguró que están sincronizadas. ¿Será que el tiempo de convivencia creó este ‘lazo’ entre ellas?