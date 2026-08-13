¡“Perdimos hoy por Julio”! La tribu Verde revela un fuerte conflicto con su compañero

La derrota de la tribu Verde provocó fuertes reacciones entre sus integrantes. Algunos sobrevivientes aseguran que el resultado estuvo relacionado con la participación de Julio, dejando al descubierto un conflicto que va más allá de la competencia. La tribu reconoce que existe un problema de orgullo con su compañero, una situación que podría generar nuevas tensiones y afectar su unión en los próximos desafíos.