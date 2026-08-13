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Quiere a mi hijo para atrapar a su novio | Programa del 13 de agosto 2026 de Acércate a Rocío

La mamá de Katia utiliza a su nieto para engañar a su novio y sacarle dinero, pero no es la única responsable de la farsa. ¿Hasta dónde llegará la mentira?

Katia revela que su mamá utiliza a su nieto para embaucar a su novio, pero su mamá asegura que sólo es una mentira piadosa; sin embargo, Luis, pareja de Katia, ya ha recibido miles de pesos por su hijo. Guillermo y su hija se enterarán del terrible engaño y no dudarán en reaccionar ante la infamia.

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