MasterChef 24/7: Ramahá, Carmen y Daniela se enfrentan a un problema en la Cocina Oculta (VIDEO)

Previo a la gala de “Delantales negros” en MasterChef 24/7, los cocineros debieron preparar profiteroles en la Cocina Oculta. La encargada de la sesión fue la Chef repostera Job Segura, quien llegado el momento les pidió a los conursantes que regresaran a la vivienda, sin embrago, Ramahá, Carmen y Daniela se enfrentaron a un problema. Los tres concursantes debieron esperar más porque sus preparaciones no estaban horneadas.