“Es el regalo más bonito": Flor presume llorando el obsequio que le hizo la Chef Zahie en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera se conmovió mucho con el detalle que la Chef tuvo con ella este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7.
Esta noche de jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, Flor recibió un detalle de la Chef Zahie, por lo que se conmovió mucho al punto de que casi se le salen las lágrimas frente a las cámaras, pues aseguró que ella admiraba desde antes de entrar al reality a la Chef, por lo que este regalo significa mucho para ella.