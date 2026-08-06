“Mientras más sabes más vales": Ixdit le comparte un valioso consejo a Claudia previo a la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las cocineras tuvieron un momento de complicidad antes de enfrentar el jueves de delantales negros en MasterChef 247.
La complicidad femenina se hizo presente antes del decisivo jueves de delantales negros en MasterChef 24/7. Durante una plática previa a la gala, Ixdit le compartió a Claudia un emotivo mensaje heredado de su familia: “Mientras más sabes más vales”. La cocinera le explicó que fue su abuela quien le enseñó esa valiosa lección, por lo que le aconsejó nunca dejar de aprender y continuar transmitiéndole eso mismo a sus hijos dentro y fuera de la competencia.