“Mientras más sabes más vales": Ixdit le comparte un valioso consejo a Claudia previo a la gala de MasterChef 24/7 (VIDEO)

La complicidad femenina se hizo presente antes del decisivo jueves de delantales negros en MasterChef 24/7. Durante una plática previa a la gala, Ixdit le compartió a Claudia un emotivo mensaje heredado de su familia: “Mientras más sabes más vales”. La cocinera le explicó que fue su abuela quien le enseñó esa valiosa lección, por lo que le aconsejó nunca dejar de aprender y continuar transmitiéndole eso mismo a sus hijos dentro y fuera de la competencia.

