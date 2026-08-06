“Me mandaron a mandil negro por un pelo": Carmen protesta dentro de MasterChef 24/7 por la decisión de los Chefs

Este jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 un grave error le causó a Carmen llevarse la temida prenda negra, pues al entregar su platillo, la Chef Zahie encontró en cabello. Al respecto, la cocinera aseguró que no era de ella, pues iba bien peinada, pero, la juez le dijo que el platillo era su responsabilidad. Al volver al Mundo MasterChef 24/7, Carmen expresó que no estaba conforme con la decisión de los Chefs.