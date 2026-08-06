“No estoy enojada pero me sacaron del cuarto": Michelle se desahoga con Ixdit en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche en MasterChef 24/7, Michelle tuvo una sincera conversación con Ixdit, en la que le contó que está más tranquila ahora que se separó de Las Divas, también dijo que no está enojada con ellas, pero que cuando quitaron su cama de la habitación, no le quedó de otra más que irse a la otra recámara y nadie le pidió que se quedara. Ixdit le dijo que no tiene caso centrarse en esas cosas y pensar positivo.