Carmen reparte importante BENEFICIO para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 y excluye a Claudia (VIDEO)

Mientras se preparan para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 de este 12 de junio, Carmen recibió instrucciones para seleccionar a cuatro participantes que estén en riesgo de salir, quienes podrán participar en la primera ronda de salvación. Fu así que se eligió a sí misma, a Nora, a Camila y a Jazmín, quitándole toda posibilidad a Claudia, con la que precisamente apenas tuvo un pleito por las prácticas sabatinas.