¡Explosivo! Michelle y Carmen DISCUTEN en plena clase del Chef Diego Niño: ‘Háblame bien’

Mientras el Chef Diego Niño recorría estación por estación de la cocina MasterChef 24/7 para enseñarle a los cocineros a hacer tortellinis como los profesionales , Carmen y Michelle protagonizaron una breve pero tensa discusión que llamó la atención entre los internautas... ¿pero en realidad estaban molestas?

¿Cómo fue la discusión que Carmen y Michelle protagonizaron en la clase de tortellinis de MasterChef 24/7?

Este viernes, los cocineros de MasterChef 24/7 trabajaron en equipos para enseñarse a hacer tortellinis de forma tradicional desde cero: fue el Chef Diego Niño quien los instruyó en cada paso, desde la elaboración de la masa y el relleno hasta el montaje del plato.

Fue en medio de la masterclass que Michelle quiso acercarse a Carmen y a Daniela, quienes estaban trabajando en el delicado proceso de darle la forma de "ombligo de Venus" a los tortellinis cuando ambas se pusieron a discutir, aunque una sonrisa juguetona de Michelle no dejó claro si era en serio o no.

"Hazte para allá", le dijo Mich a Carmen cuando quiso interponerse entre Daniela y ella para ver cómo les quedaban sus tortellinis. "¿Cómo dijiste? A mí háblame bien, háblame bien, se dice 'con permiso' (...) nos vamos a pelear en la cocina, ¿eh?", respondió Carmen sin quitarse.

Al final, Carmen se llevó a Michelle a ver los tortellinis de Julio y todo quedó en calma, aunque nos dejó la duda de si en realidad se enojaron o simplemente estaban jugando para matar el tiempo durante la clase de MasterChef 24/7... ¿qué opinas?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.