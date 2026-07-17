“Eres lo más grande que tengo": Jazmín envía un mensaje especial desde el Mundo de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Desde el Mundo de MasterChef 24/7, Jazmín le envió un mensaje a una personita especial. “Eres lo más grande que tengo”, expresó la cocinera de Nayarit para enviarle saludos y besos a su hermanito. Los padres de la concursante tuvieron a su segundo hijo a inicios del 2025, cuando la joven tenía 21 años. Así, ella se convirtió en la hermana mayor y también en la cuidadora del menor.