Emmanuel tiene problemas en clase de respotería en MasterChef 24/7: así logró despegar su bizcocho (VIDEO)

La clase de repostería de este viernes en MasterChef 24/7 enfrentó a los cocineros a nuevos retos. Luego de la lección del Chef Willie Soto, invitado especial de la “Maestra del fuego” Lili Cuéllar, los concursantes debieron elaborar bizcochos de vainilla y otros elementos. Para Emmanuel los problemas llegaron al desmoldar su pan, pero finalmente logró despegarlo y seguir.