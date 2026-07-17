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Emmanuel tiene problemas en clase de respotería en MasterChef 24/7: así logró despegar su bizcocho (VIDEO)

El cocinero se enfrentó a algunos inconvenientes, pero finalmente superó los obstáculos en clase de MasterChef 24/7.

La clase de repostería de este viernes en MasterChef 24/7 enfrentó a los cocineros a nuevos retos. Luego de la lección del Chef Willie Soto, invitado especial de la “Maestra del fuego” Lili Cuéllar, los concursantes debieron elaborar bizcochos de vainilla y otros elementos. Para Emmanuel los problemas llegaron al desmoldar su pan, pero finalmente logró despegarlo y seguir.

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