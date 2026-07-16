“Esperemos que no": Jazmín teme que todas Las Guapas del Barrio vuelvan a recibir mandil negro en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo a la gala de esta noche en donde se jugarán el salvarse de recibir un mandil negro, Jazmín reflexionó con sus compañeros acerca de la posibilidad de que Las Guapas del Barrio reciban la temida prenda, por lo que espera que si eso pasa, solo sean dos de los integrantes de su grupo lo que enfrenten la posibilidad de salir el próximo domingo de eliminación en MasterChef 24/7.