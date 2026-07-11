ÚLTIMA HORA: Esta es la lista completa de los Cocineros de MasterChef 24/7 que tiene Delantal Negro y que podría salir este domingo
¿Quién de ellos saldrá de MasterChef 24/7? ¿Será una Diva o Una Guapa del Barrio? ¡No te pierdas MasterChef 24/7!
Esta noche del viernes 10 de julio conocimos a TODOS los cocineros que terminaron la semana con Delantales Negros, por lo que lamentablemente uno de ellos tendrá que abandonar la competición este domingo de Eliminación en MasterChef 24/7.
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La semana 8 de este reality show culinario ha exigido a los participantes subir a un nuevo nivel dentro de la cocina más popular de todo México, aunque eso no será suficiente, pues el fuego no da tregua, por lo que uno de los Cocineros o Cocineras tendrá que dejar su delantal.
¿Quiénes son los participantes que tienen Delantal Negro en MasterChef 24/7?
Tras este viernes de Última Salvación, ellos son los participantes que podrían abandonar el universo de MasterChef 24/7 esta octava semana debido a que son portadores del Delantal Negro debido a su desempeño en los últimos días:
- Emmanuel
- Flor
- Nora
- Camila
- Ixdit
- Carmen
- Claudia
- Antrax
- Jazmín
- Nora
Abren votaciones para que salves a un Cocinero de MasterChef 24/7 esta semana:
En MasterChef 24/7 eres tú quien tiene la última palabra, por lo que a través de votaciones puedes evitar que uno de ellos se presente en el Reto de Eliminación de este domingo.
A través de los votos puedes lograr que uno de los Cocineros con Delantal Negro suba al Balcón de la Salvación y así seguir una semana más dentro de la cocina más intensa de todo México.
¿Cómo votar en MasterChef 24/7?
Puedes votar de diferentes maneras para salvar a tu participante favorito, una de ellas es entrando al sitio web oficial de TV Azteca, encontrarás la sección de MasterChef 24/7.
También puedes hacerlo a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, misma que puedes encontrar en la PlaySotre y la AppStore.
La tercera manera de votar es escaneando el código QR que podrás ver durante la emisión del programa una vez que se hayan abierto votaciones a las indicaciones de nuestra querida conductora Claudia Lizaldi.
Recuerda que en cada una de estas modalidades puedes tener 10 votos extras, así que no dudes en salvar a tu favorito esta intensa semana de MasterChef 24/7. ¿Divas o Las Guapas del Barrio, quién perderá a un miembro?