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FOTOS | ¡Magia y fantasía en la cocina de MasterChef Junior!

Todos los aspirantes a MasterChef Junior 2022 vivieron increíbles experiencias llenas de fantasía, muchos trucos de magia e invitados muy especiales.

Por: Redacción Azteca UNO

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