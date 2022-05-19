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FOTOS | Sazón y amor de mamá en la cocina de MasterChef Junior.

Los aspirantes mostraron el gran cariño que sienten por sus mamás y lograron impresionar a los chefs con increíbles platillos en la cocina más famosa de México.

Por: Redacción Azteca UNO

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