“La paso muy bien solo": Lancer le confiesa a Michelle que es solitario y se cansa rápido de la gente en MasterChef 24/7

Esta tarde dentro del Mundo MasterChef 24/7, Lancer reflexionó sobre su carácter introspectivo con Michelle. El cocinero explicó que, aunque sabe convivir y desenvolverse bien con los demás, su batería social se agota rápidamente. Aseguró que prefiere mantener un círculo reducido de buenos amigos y que, incluso bajo estrés, encuentra en la soledad la mejor manera de liberar tensión y recargar energías.