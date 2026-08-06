“Ya tengo la receta": Ixdit cuenta cómo triunfará este viernes 6 de agosto en MasterChef 24/7 (VIDEO)

De cara al determinante jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, Ixdit se mostró confiada y lista para asegurar su permanencia y triunfar este viernes 6 de agosto. “Ya tengo la receta”, confesó la cocinera, dejando en claro que tiene la estrategia perfecta en la cabeza para conquistar al exigente jurado, superar la prueba de eliminación y demostrar por qué merece continuar dentro de la cocina más famosa de México.