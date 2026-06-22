Las 3 posturas de yoga que ayudan a bajar el ritmo y dormir mejor

Las posturas de yoga que más ayudan a bajar el ritmo y dormir mejor son la postura del niño (Balasana), la postura de las piernas contra la pared (Viparita Karani) y la postura del ángulo reclinado (Supta Baddha Konasana). Estas asanas promueven la relajación, reducen la tensión muscular y favorecen un estado de calma que facilita conciliar el sueño.

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Dormir bien se ha convertido en un desafío para millones de personas debido al estrés, el uso excesivo de pantallas y el ritmo acelerado de la vida diaria. En este contexto, el yoga se ha consolidado como una de las prácticas más recomendadas por especialistas en bienestar para preparar el cuerpo antes de ir a la cama.

La organización internacional Yoga Alliance señala que las secuencias suaves realizadas por la noche pueden ayudar a disminuir la activación del sistema nervioso y favorecer una transición más natural hacia el descanso. Asimismo, investigaciones publicadas por la Harvard Medical School destacan que las técnicas de respiración y relajación asociadas a esta práctica pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño en algunas personas.

¿Cuáles son las 3 mejores posturas de yoga para dormir mejor?

Estas 3 posturas son especialmente recomendadas por instructores y terapeutas de yoga debido a su efecto calmante.

Postura del niño (Balasana)

Esta asana consiste en sentarse sobre los talones e inclinar el torso hacia adelante hasta apoyar la frente en el suelo. Ayuda a liberar la tensión acumulada en la espalda, los hombros y el cuello. Mantén la postura entre 1 y 3 minutos mientras realizas respiraciones lentas y profundas.

Piernas contra la pared (Viparita Karani)

Es una de las posturas restaurativas más populares para finalizar una práctica de yoga. Favorece la relajación, reduce la sensación de cansancio en las piernas y ayuda a desacelerar el organismo. Recuéstate boca arriba y eleva las piernas apoyándolas en una pared. Permanece entre 5 y 10 minutos respirando con calma.

Postura del ángulo reclinado (Supta Baddha Konasana)

Se realiza acostándose boca arriba con las plantas de los pies juntas y las rodillas abiertas hacia los lados. Promueve una relajación profunda y favorece la apertura suave de la cadera y el pecho. Permanece varios minutos en la postura mientras concentras la atención en la respiración.

¿Por qué el yoga puede ayudar a conciliar el sueño?

Los expertos explican que el yoga no solo actúa sobre el cuerpo, sino también sobre el sistema nervioso.



Reduce el estrés: ayuda a disminuir la tensión física y mental acumulada durante el día.

ayuda a disminuir la tensión física y mental acumulada durante el día. Favorece la respiración consciente: las inhalaciones y exhalaciones profundas promueven una sensación de calma.

las inhalaciones y exhalaciones profundas promueven una sensación de calma. Relaja la musculatura: contribuye a liberar contracturas y molestias que pueden dificultar el descanso.

contribuye a liberar contracturas y molestias que pueden dificultar el descanso. Ayuda a desconectar de las preocupaciones: permite enfocar la atención en el presente.

La reconocida profesora de yoga Judith Hanson Lasater, autora especializada en yoga restaurativo, sostiene que las posturas suaves practicadas antes de acostarse ayudan a activar la respuesta natural de relajación del organismo. Por su parte, el maestro de yoga B.K.S. Iyengar destacó a lo largo de su trayectoria la importancia de las posturas restaurativas para equilibrar cuerpo y mente.

Además, la National Sleep Foundation señala que actividades tranquilas pueden formar parte de una rutina nocturna saludable para favorecer un descanso más profundo y reparador. Incorporar unos minutos de esta práctica antes de dormir puede convertirse en una herramienta sencilla y efectiva para quienes buscan relajarse al final del día.