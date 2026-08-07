Lancer sufre por un dolor en la pierna. ¿Qué le pasó al cocinero de MasterChef 24/7? (VIDEO)

Lancer estaba dormido junto a Michelle cuando un dolor en la pierna lo despertó. El cocinero de MasterChef 24/7 sufrió durante unos segundos hasta que su compañera lo cuestinó acerca de qué le pasó. De acuerdo con lo que respondió, le dio un calambre, pero el malestar no cedía después de unos minutos, por lo que pensó en consultar al servicio médico, debido a que le preocupaba su participación en la gala de esta noche. Al final, después de levantarse y caminar por un rato, todo se calmó y quedó solo en la anéctoda.