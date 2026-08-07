En la recta final de MasterChef 24/7, Carmen revela que ya puede ser ella misma. ¿Qué cambió?
La cocinera se sinceró con sus compañeros y aseguró que ya se siente en confianza dentro de MasterChef 24/7.
Carmen hablaba con Ramahá, Daniela, Julio y Flor sobre sus cambios dentro de la competencia que ya está en la recta final. La cocinera de MasterChef 24/7 aseguró que ahora se porta mejor, y que sobre todo siente que ya puede ser ella misma, esto debido a que ahora le tiene más confianza a sus compañeros y los quiere a muchos de ellos.