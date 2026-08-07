“Es mejor hacer esto”: La Chef Carvajal comparte un valioso consejo para cuando haya poco tiempo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La Maestra del Fuego aseguró que siempre hay que entregar el platillo, pero hay que tomar en cuenta esto en MasterChef 24/7.
La Maestra del Fuego, Isabel Carvajal aconsejó a los cocineros de MasterChef 24/7 para enfrentar las galas del programa, y les dijo que siempre es importante entregar un buen platillo, considerando desde el sabor hasta la presentación, por lo cual, es indispensable organizar y planear bien los tiempos para tener un mejor manejo de tiempos en el trabajo en las estaciones.