“Vamos a valorar": Luis y Julio hablan sobre la experiencia de salir del Mundo de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luis fue el invitado de Ramahá a una comida fuera del Mundo de MasterChef 24/7, junto a Ixdit y Antrax. A su regreso, el cocinero habló con Julio de la experiencia que vivió. En la plática, el veracruzano mencionó: “Vamos a valorar nuestra libertad”, en referencia que estar en el reality monitoreados a todo momento ha sido complicado.