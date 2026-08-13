“Le pregunté 3 veces": Ixdit asegura que SÍ acordó con Daniela bloquearla en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La polémica sigue creciendo dentro del Mundo MasterChef 24/7, pues este miércoles de batalla por equipos, Ixdit usó el poder del Pin del Chef para bloquear a Daniela y así evitar que la gente la salvara de la eliminación el próximo domingo. Al respecto, Parra dijo que ella no se lo pidió, pero Ixdit sostiene que sí fue de esa manera.